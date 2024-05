Grandine su cereali e vigneti - il fieno marcisce per la troppa acqua | i danni del maltempo nel Pavese

(Di venerdì 24 maggio 2024) Pavia, 24 maggio 2024 - Dalla pianura alle colline, tutta la provincia di Pavia è stata colpita daldi questi giorni. E, stando a quanto denuncia Coldiretti, gli effetti per l’agricoltura rischiano di essere pesanti, visto anche il periodo delicato in cui si trovano attualmente molte coltivazioni. Tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì si sono verificate grandinate, bombe d’e tempeste di vento a macchia di leopardo su tutto il territorio. La perturbazione si è abbattuta in particolare su alcuni Comuni della parte pianeggiante dell'Oltrepò. Tra le località più colpite ci sono i territori di Arena Po, Portalbera e Bosnasco con le loro coltivazioni di orzo e grano. "I nostri tecnici sono al lavoro per stimare i- spiega Coldiretti Pavia - Le valutazioni sono ancora in corso, a breve avremo un quadro più preciso della situazione".da allagamenti si registrano anche nella zona di pianura al di qua del Po, dove ci sono interi appezzamenti di mais da riseminare e campi di cerali rovinati dall’eccesso di pioggia di questi giorni.

