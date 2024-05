Grande Successo per la Maratona di Lettura a Sansepolcro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 – Mercoledì 22 Maggio,ha ospitato conladi, un evento che ha visto la partecipazione di sessanta appassionati lettori. I partecipanti si sono alternati nelladel libro "Lettere contro la guerra" di Tiziano Terzani, regalando al pubblico, momenti di intensa riflessione e commozione. Ladi, svoltasi nella Biblioteca comunale Dionisio Roberti, è stata un'occasione per celebrare la forza della parola scritta e il messaggio di pace e non violenza che Terzani ha trasmesso attraverso i suoi scritti. L'evento ha coinvolto persone di tutte le età, unite dalla passione per lae dall'impegno a promuovere valori di comprensione e dialogo. Nel pomeriggio, l'incontro con Folco Terzani, figlio delscrittore, ha ulteriormente arricchito la giornata. Durante l'incontro, si è parlato di pace, di non violenza, di libri e di, e di natura, temi cari a Tiziano Terzani e diattualità.

