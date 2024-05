Grande motocross nel fine settimana a Miravalle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 – Sabato 25 e domenica 26 maggio, sul circuitoa Montevarchi, si disputerà la terza prova del campionato italiano Prestige 24MX – Borilli Pro Series, organizzata dal Moto Club Brilli Peri e da FX Action. Un grandissimo spettacolo, in pista le classi MX1 e MX2 e i giovani talenti della Rookies Cup 125. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Montevarchi. Nelle prime due classi parteciperanno i piloti della categoria Elite, la più elevata del ranking nazionale, che svolgono prevalentemente – ma non esclusivamente – attività nazionale. Giunge dunque in Valdarno una manifestazione di altissimo livello che promette spettacolo e sfide di primo ordine. Inoltre quest’anno la Ducati, che ha deciso di impegnarsi direttamente nel, ha scelto il Prestige per collaudare la nuovissima moto, in vista dell’esordio nel mondiale 2025. Il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi ha lavorato per accogliere nel modo migliore la manifestazione, dedicando massima attenzione sia all’impianto, sia alla pista, che sarà aperta in tutta la sua lunghezza, compreso il leggendario tratto detto della “buca”, un vertiginoso saliscendi, raccordato dal curvone parabolico.