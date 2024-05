(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo aver sotterrato l'ascia di guerra durante ilshow, le due protagoniste di Temptation Island 2023 sarebbero tornate a punzecchiarsi sui social. Dalla rivalità a Temptation Island 2023 alla pace fatta durante il, il rapporto traha sempre vissuto alti e bassi. Le due ragazze in queste ultime ore sarebbero tornate a punzecchiarsi, alcuni fandelshow hanno visto in un post diuna possibilealla loro beniamina.: Guerra tra i fan Il mondo digira intorno al loro rapporto con Mirko Brunetti, l'imprenditore reatino, dopo aver lasciato laa Temptation Island 2024, preferendole la tentatrice, è tornato sui suoi passi. Durante ….

Alessio Falsone e Anita Olivieri sono una delle coppie nate nella casa del Grande Fratello 2023. C’erano moltissimi pareri contrastanti in merito ai due concorrenti, soprattutto per i dubbi sollevati a causa della precedente relazione di Anita con il suo ex Edoardo, lasciato in diretta in una delle puntate andate. caffeinamagazine

Grande Fratello: Greta Rossetti frecciatina a Perla Vatiero La reazione dei fan della vincitrice del reality - grande fratello: Greta Rossetti frecciatina a Perla Vatiero La reazione dei fan della vincitrice del reality - Dopo aver sotterrato l'ascia di guerra durante il reality show, le due protagoniste di Temptation Island 2023 sarebbero tornate a punzecchiarsi sui social. movieplayer

“Perla Vatiero lancia la sua prima linea di costumi: l’estate della vincitrice del Grande Fratello si arricchisce di nuovi progetti” - “Perla Vatiero lancia la sua prima linea di costumi: l’estate della vincitrice del grande fratello si arricchisce di nuovi progetti” - 'estate si preannuncia ricca di novità per Perla Vatiero, la vincitrice dell'ottava edizione del grande fratello. La popolare influencer, che ha visto il ... occhioche

Grande Fratello, Manuela Carriero (ex Uomini e Donne) rivela: «Ecco perché ho detto di no, c'era un motivo...» - grande fratello, Manuela Carriero (ex Uomini e Donne) rivela: «Ecco perché ho detto di no, c'era un motivo...» - Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e donne, ha iniziato il suo percorso in televisione prima partecipando a Temptation Island insieme a Stefano Sirena, con il quale però il ... leggo