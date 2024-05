Gran ballo dell’Unità a Bologna - 28esima edizione | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Un viaggio a ritroso nell’Ottocento, l’età dei viaggi. 8cento Aps, in collaborazione con il museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civicie il comitato didell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, è pronta a organizzare ladel. L’appuntamento è per domenica 26 maggio alle ore 18 in piazza Carducci. Celebrare l’Ottocento Il XIX secolo è da molti considerato come l’età dei viaggi e della prima globalizzazione. Proprio per questo motivo, infatti, si è scelto come scenario dela tema ottocentesco piazza Carducci, uno dei simboli delladell’epoca. La trama delruota intorno alla figura del garibaldino bolognese Paolo Bovi Campeggi, interpretato da Samuele Reggiani, mentre incontra sei diverse protagoniste che da straniere visitarono. Spicca, tra esse, la figura di Louise Poitevin, che nel 1854 effettuò il primo volo aerostatico sulla città.