Graduatorie GPS 2024 | non ho nuovi titoli e servizi Se non si aggiorna la domanda si perdono PREFERENZE es Figli a carico e Lodevole servizio

(Di venerdì 24 maggio 2024)GPS provinciali e di istituto per il biennio/26: in base all'Ordinanza n. 88/le domande possono essere presentate in modalità telematica entro il prossimo 10 giugno ore 23:59. Tra gli aspiranti c'è anche chi non deve presentarerispetto al biennio precedente: deve comunque dare conferma di essere interessato a permanere nelle? Sarà cancellato dagli elenchi se non presenta la? L'articolo . .

Scongiurato il rischio di proroga delle graduatorie di terza fascia ATA vigenti per il prossimo anno scolastico, giacché il dm 89/2024 pubblicato pochi giorni fa non ha accolto la richiesta del CSPI di prorogare le graduatorie per un altro anno in caso di pubblicazione delle nuove graduatorie dopo il 31 agosto 2024, rimangono le difficoltà cui possono andare incontro le segreterie nel periodo estivo proprio a causa dell'elevato lavoro. orizzontescuola

C’è tempo fino alle 23.59 del 10 giugno per presentare la domanda per l’inserimento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024-2026. L'articolo Graduatorie GPS 2024: quali titoli entro il 10 e quali entro il 30. orizzontescuola

Graduatorie terza fascia ATA, per qualifiche OSS e OSA un punto a collaboratori e operatori scolastici. Novità OAD e alcune specifiche - graduatorie terza fascia ATA, per qualifiche OSS e OSA un punto a collaboratori e operatori scolastici. Novità OAD e alcune specifiche - Le qualifiche OSS e OSA per i collaboratori scolastici varranno ancora un punto ai fini del punteggio nelle graduatorie ATA di terza fascia. Stesso punteggio per il nuovo profilo dell'operatore scolas ... orizzontescuola

ZANELLA (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * MEDICI MEDICINA GENERALE: «QUALI DEI 42 INCARICHI RESTANO AD OGGI VACANTI - ZANELLA (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * MEDICI MEDICINA GENERALE: «QUALI DEI 42 INCARICHI RESTANO AD OGGI VACANTI - 1564 del 6 dicembre 2023 sono state approvate le graduatorie dei medici di medicina generale che hanno concorso per l’assegnazione i suddetti incarichi vacanti. Sono pervenute solo 12 domande e nello ... agenziagiornalisticaopinione

Tempo scaduto, stabilizzare tutti gli ex Pip, “Basta rimpalli burocratici, si scorrano le graduatorie” - Tempo scaduto, stabilizzare tutti gli ex Pip, “Basta rimpalli burocratici, si scorrano le graduatorie” - Dovevano essere stabilizzati in 992 entro maggio e in 1166 entro giugno invece il percorso è fermo a 740. Occorre accelerare per completare il primo step, assumere i 20 delle categorie protette e pass ... blogsicilia