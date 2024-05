GP Catalunya - Espargarò | Sono seren - bisogna lasciare spazio ai giovani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Da inizio stagione ho sempre ripetuto di essere moltoo: a prescindere dal ritiro o meno, mitolto tante soddisfazioni nel corso della mia carriera. Sentivo comunque un peso, masoddisfatto, perché penso di aver preso la decisione giusta, seguendo il mio cuore”. Queste le parole di Aleix Espargaro, ai microfoni di Sky Sport. “Ripensamenti? No,convinto al 101% della mia scelta. È stato bello correre in Moto GP e lavorare per l’Aprilia. Per andare avanti devi, però, essere convinto in tutto e per tutto ed io non lo. Voglio stare con la mia famiglia e comunque continuerò ad andare in moto. Lo stress e il calendario che abbiamo oramolto duri personalmente. È ora diai”. SportFace. .