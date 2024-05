GP Catalogna - MotoGP Libere 1 | Jorge Martin brilla anche a Barcellona

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sembra voler dare il primo grande colpo alla stagioneche in questa mattina ha sfrecciato nel circuito difacendo segnare il miglior tempo delle prove. Di due decimi il vantaggio sul giro più veloce di Marc Marquez che ha invece chiuso al secondo posto, mentre Brad Binder si posizionato al terzo a poca distanza dallo spagnolo. Non benissimo Bagnaia che ha chiuso settimo, mentre si tiene sempre a ridosso del podio il baby-prodigio Acosta Andiamo dunque a vedere come sono andate le prove1 del GP di. GP1:sfreccia(Credit foto – pagina Facebook Pramac Racing) 1SPA Pramac Ducati (GP24) 1’39.579s 16/19 352k 2 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.292s 5/19 350k 3 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.379s 21/21 353k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.

