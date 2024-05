Governo | Schlein - ‘chiuso nel palazz - non ascolta proposte’

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Noi accanto a ogni critica mettiamo una proposta concreta, peccato che questoè chiuso nelo e non vuolere”. Così Ellyal Festival dell’Economia di Trento. L'articolo CalcioWeb. .

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Sono io che chiedo a Meloni: per quanto tempo, dopo 19 mesi al governo, continuerà a scaricare sui governi precedenti anziché assumersi le responsabilità”. Così Elly Schlein al Festival dell’Economia di Trento replicando a Giorgia Meloni secondo cui ‘con il Pd al governo salari diminuiti’. calcioweb.eu

Premierato, Schlein: sempre pronta a confronto con Meloni, ovunque - Premierato, schlein: sempre pronta a confronto con Meloni, ovunque - Trento, 24 mag. (askanews) – “Sono sempre disponibile al confronto con lei ovunque e in ogni momento”, ma la proposta sul premierato del governo e della premier Meloni “fa saltare l’equilibrio dei pot ... askanews

Governo: Schlein, ‘chiuso nel palazzo, non ascolta proposte’ - governo: schlein, ‘chiuso nel palazzo, non ascolta proposte’ - Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Noi accanto a ogni critica mettiamo una proposta concreta, peccato che questo governo è chiuso nel palazzo e non vuole ascoltare”. Così Elly schlein al Festival ... ilsannioquotidiano

Lavoro, Schlein: fino a quando Meloni scaricherà le responsabilità - Lavoro, schlein: fino a quando Meloni scaricherà le responsabilità - Roma, 24 mag. (askanews) – La sinistra non ha fatto tutto bene, ma Giorgia Meloni dovrebbe spiegare “fino a quando continuerà a scaricare le responsabilità sui governi precedenti”. Lo ha detto la segr ... askanews