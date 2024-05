(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Labitalia) - Glisonoti ma continuano ad esseresulla capacità deldi risolvere i principali problemi del Paese. È quanto rileva il Rapporto Italia 2024 dell', giunto alla 36/edizione. Il 72,6% degli interpellati, infatti, crede “poco” o “per niente” che questosarà in grado di risanare i contri pubblici (erano il 77,2% nel 2023); ritiene che sia poco o per niente in grado di tutelare il Paese dal terrorismo internazionale (59,1% gliti erano il 65,8% nel 2023), di contrastare la microcriminalità (61,8% contro il precedente il 65%) o la criminalità organizzata (62,1% rispetto al 66,4% dell'anno passato). La maggioranza degli(ovvero il 64,9%; -3,5% rispetto alla rilevazione precedente) non crede che questosarà in grado di rilanciare i consumi o di gestire la crisi immigrazione (68,3%; -2,6%).

Era stato presentato al Parlamento a novembre direttamente dalla ministra Marina Elvira Calderone, ma dopo oltre sette mesi il disegno di legge sul lavoro è ancora fermo. Il governo, infatti, non ha neppure dato i pareri in commissione agli emendamenti. ilfattoquotidiano

“Vietato l’ingresso agli antiabortisti": Non Una di Meno blocca l’accesso ai consultori - “Vietato l’ingresso agli antiabortisti": Non Una di meno blocca l’accesso ai consultori - La sezione fiorentina del movimento femminista e transfemminista Non Una di meno ha messo in atto nella giornata del ... che cosa è cambiato con l’ultimo emendamento approvato dal governo. Riassumendo ... alfemminile

Governo, Eurispes: meno sfiducia ma italiani ancora scettici - governo, Eurispes: meno sfiducia ma italiani ancora scettici - Gli italiani sono meno sfiduciati ma continuano ad essere scettici sulla capacità del governo di risolvere i principali problemi del Paese. È quanto rileva il Rapporto Italia 2024 dell'Eurispes, giunt ... adnkronos

“Il saluto romano sia sempre reato in base alla legge Scelba”: l’emendamento di Alleanza Verdi e sinistra al pacchetto sicurezza - “Il saluto romano sia sempre reato in base alla legge Scelba”: l’emendamento di Alleanza Verdi e sinistra al pacchetto sicurezza - “Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni, incluso il saluto romano, usuali al disciolto partito fascista è punito con l’arresto fino a tre mesi”. Così ... ilfattoquotidiano