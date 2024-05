Governo | al via Cdm - all’odg decreto salva-casa e dl unico su sport e scuola

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i principali provvedimenti sul tavolo del Cdm, il’ (“misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”) e ilsu(“disposizioni urgenti in materia di, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico”). Previsto anche l’esame del disegno di legge in materia di “sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”. Nel corso del Consiglio dei ministri, inoltre, è attesa la relazione del viceministro all’Economia Maurizio Leo sulla questione redditometro. L'articolo CalcioWeb. .

Non vogliamo un "grande fratello" capace di sconvolgere i sonni e vessare le persone con lo spauracchio del fisco. A poco più di 24 ore dal caos scatenato dal nuovo redditometro Giorgia Meloni, dopo un confronto a Palazzo Chigi con il suo viceministro Maurizio Leo, appare in video sui social e annuncia che il decreto ministeriale sarà "sospeso", in attesa di "ulteriori approfondimenti". firenzepost

Al via il Cdm, attesa la relazione di Leo sul caso redditometro - Al via il Cdm, attesa la relazione di Leo sul caso redditometro - Al via il Consiglio dei ministri, in cui è previsto che il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, su richiesta della premier Giorgia Meloni, riferisca sulla vicenda del redditometro, introdotto da u ... ansa

PNRR, spesa a rilento per la scuola Bucalo (FDI): “Niente di più inesatto. Governo rispetta tutti gli obiettivi” - PNRR, spesa a rilento per la scuola Bucalo (FDI): “Niente di più inesatto. governo rispetta tutti gli obiettivi” - “Nei giorni scorsi è stato reso pubblico un focus sulla spesa dei fondi assegnati dal Pnrr al settore dell’istruzione nel quale si sarebbe evidenziato un ritardo significativo nei tempi degli obiettiv ... orizzontescuola