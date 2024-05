Golf - Hoffman in testa dopo il primo giro del Charles Schwab Challenge In difficoltà Scheffler

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giornata ventosa e complicata al rinnovato Colonial Country Club, e a sorpresa davanti a tutti c’è Charleyil secondo major della stagione torna il PGA Tour con il classico, con unche regala diverse sorprese. Su tutte lo score del n.1 al mondo Scottie, che non va oltre il +2 e 79° posto, rischiando di essere tagliatotempo immemore.è l’unico a barcamenarsi al meglio nelle difficili condizioni del pomeriggio, siglando un clamoroso 65 che gli fa arpionare la vetta del leaderboard. Diciotto buche perfette, senza bogey, e con cinque birdie. Una costanza nel gioco pazzesca per l’americano, che ha mancato solo due fairway e tre green in tutto il, affrontando senza timore le forti raffiche di vento che si sono alzate nel pomeriggio statunitense. Alle sue spalle un drappello di cinque giocatori condivide la seconda posizione, con il punteggio di -4.

