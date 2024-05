(Di venerdì 24 maggio 2024) Lo abbiamo già visto questa primavera e lo ritroveremo anche nei mesi estivi. Nella moda, nelle acconciature e nel-up si assiste a un revival che ritorna al gusto estetico dei ruggenti Anni Venti, che affascinano anche i giovani della Generazione Z. I principali trend nel mondo del beauty hanno a che vedere con sopracciglia fini e sottili, smokey eye molto intenso, labbra in evidenza con rossetti scuri e cascate di. Vip Una precorritrice in questo senso è considerata la musicista Taylor Swift che nel videoclip del brano ‘Bejeweled’ del 2022 mostrava uno sguardo molto luminoso, a contrasto con un lipstick rosso scuro, un po’ come le ballerine dei locali jazz di un secolo fa. Di recente anche altre star come Bella Hadid e Rihanna hanno postato su Instagram delle immagini che le raffiguravano con un-up di questo tipo, pieno di luce e scintillio. Luce Brillantini, paillettes, strass e tutti gli elementi decorativi più lucenti sono i grandi protagonisti del-up, impreziosito da decorazioni scintillanti applicate in vari punti: lungo l’arcata delle sopracciglia e sulle rime degli occhi, poco sopra l’eyeliner, sotto le palpebre inferiori, sulle labbra, sopra le guance e sulle tempie.

L'attrice al suo secondo Oscar dopo La La Land, dice addio ai capelli rossi e si avvicina sempre di più al suo personaggio Bella di Povere Creature, per il quale ruolo ha vinto la statuetta come miglior e attrice. vanityfair

L'attrice al suo secondo Oscar dopo La La Land, dice addio ai capelli rossi e si avvicina sempre di più al suo personaggio Bella di Povere Creature, per il quale ruolo ha vinto la statuetta come miglior e attrice. vanityfair

Glitter make-up, il trucco super scintillante per l’estate 2024 - Glitter make-up, il trucco super scintillante per l’estate 2024 - Lo abbiamo già visto questa primavera e lo ritroveremo anche nei mesi estivi. Nella moda, nelle acconciature e nel make-up si assiste a un revival che ritorna al gusto estetico dei ruggenti Anni Venti ... quotidiano

Come far durare il make up con la pioggia - Come far durare il make up con la pioggia - Hai un appuntamento importante ma il tempo prevede pioggia fitta per tutto il giorno Ecco come creare un make-up resistente alle intemperie. donnamoderna

Ora l’ombretto si mette anche sulle sopracciglia - Ora l’ombretto si mette anche sulle sopracciglia - Chanel lancia gli ombretti Ombre Essentielle. Perfetti per le palpebre, come eyeliner e per le sopracciglia. Scoprite i loro 14 colori ... amica