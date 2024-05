Gli orologi più spettacolari del Festival di Cannes tra grandi classici e nuovi hype

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ci sono molti spunti aldi2024 da tenere d'occhio e no, non stiamo parlando solo delle pellicole in gara. Quello che ci colpisce a ogni red carpet è la scelta di un abito piuttosto che di un altro, il dettaglio di stile che ha indossato quello o quell'altro attore, i capelli e le barbe delle celebrities da tenere a mente al primissimo appuntamento con il barbiere, e ovviamente gli. Quelli che brillano da lontano, quelli che sono dei pezzi da collezione, quelli che fanno da sempre la storia dell'orologeria. Curiosi? Eccoli allora glipiù incredibili visti in occasione deldi2024. Glipiùaldi2024 François Civil e il suo Bulgari finissimo L'arrivo di François Civil sul tappeto rosso è stato un vero trionfo, arrivato aper presentare la pellicola dal titolo L'Amour ouf, in corso per la Palma d'Oro, l'attore 34enne ha optato per un elegantissimo e finissimo Octo Finissimo Skeleton di Bulgari, un segnatempo contemporaneo che rappresenta la perfetta fusione tra il design italiano e il know-howero svizzero.