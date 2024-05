Gli orari ridotti della Navigazione aprono lo scontro nel centrodestra

Trasporti, abbonamenti ridotti del 60% per gli studenti di Unisalento - Trasporti, abbonamenti ridotti del 60% per gli studenti di Unisalento - Approvata oggi la convenzione fra Comune di Lecce, Unisalento, Adisu ed Sgm. Abbonamenti mensili a tariffa ridotta (€12 anziché 29) che saranno utilizzabili su tutte le linee. leccesette

Ac/Dc a Reggio Emilia: gli orari, i treni speciali, le strade chiuse e la possibile scaletta del concerto - Ac/Dc a Reggio Emilia: gli orari, i treni speciali, le strade chiuse e la possibile scaletta del concerto - L’unica data italiana degli Ac/Dc è pronta per andare in scena sabato 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia (da molti conosciuta anche come Campovolo). Il concerto è sold out da tempo, i 100.000 b ... corrieredibologna.corriere

E-Prix Shanghai: programma e orari TV - E-Prix Shanghai: programma e orari TV - A cinque anni dall'ultimo appuntamento, la serie 100% elettrica farà ritorno con l'esordio sul circuito permanente di Shanghai ... formulapassion