Gli italiani e la carne - sempre di più quelli che non la mangiano | i vegani sono quadruplicati

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – Aumentano gliche scelgono di non mangiare più. "E' vegetariano il 7,2% degli, seguiti dal 2,3% di chi si dichiara vegano. Il 5% dichiara di essere stato vegetariano in precedenza. Tra i vantaggi di questa alimentazione ci sarebbe la sensazione di una migliore condizione fisica (86,4%)". Ma soprattutto, "il trend .

FERRARA (ITALPRESS) – Quello della carne coltivata (detta anche “artificiale”, “pulita” o “cruelty-free”) è uno scenario complesso, ancora in profondo divenire, sia per gli affinamenti tecnologici e di processo necessari per ottimizzarne efficienza (sostenibilità economica) ed efficacia (consistenza, proprietà nutrizionali e resa gustativa), sia per gli studi e i test richiesti per verificarne piena sicurezza e l’eventuale portata dei vantaggi ad essa riconducibili. ildenaro

Giorgio Barchiesi ha 67 anni, è uno chef romano ed è uno dei volti più noti del Gambero Rosso. Molto popolare e molto amato per le sue apparizioni in televisione e sui social, anche per via dell’aria da burbero-simpatico e della lunga barba bianca e rassicurante. thesocialpost

Il deputato leghista Bagnai: "L’Europa Una fregatura" - Il deputato leghista Bagnai: "L’Europa Una fregatura" - Incontro con candidati del Carroccio e cittadini al Babbi Caffè: nel mirino anche redditometro, Pnrr e le direttive agricole comunitarie. msn

Che pianeta vogliono i partiti in corsa per le elezioni europee Le posizioni e i programmi su ambiente e clima - Che pianeta vogliono i partiti in corsa per le elezioni europee Le posizioni e i programmi su ambiente e clima - Cosa propongono i programmi dei partiti politici europei in tema di ambiente e clima, in vista delle elezioni europee di giugno. lifegate