Gli autobus hanno i freni difettosi Lettera al prefetto - Autolinee Toscane replica | Controlli su tutti i mezzi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2023 –con sistemi di frenatasono stati coinvolti in tre incidenti, l'ultimo dei quali avvenuto ieri, 22 maggio. In via della Scala, undella linea 17 ha tamponato un ‘bussino’ della linea C4 in quanto inonrisposto, con il mezzo che ha concluso così la sua 'corsa' su quello che lo precedeva. E' quanto denunciano i Cobas lavoro privato, chescritto unaal, ai sindaci della città metropolitana, al comando dei carabinieri di Firenze, alle associazioni per le disabilità Aniep, alla Motorizzazione civile di Firenze e per conoscenza all'amministratore delegato diJean-Luc Laugaa. “Abbiamo già segnalato il problema all'azienda, quando è avvenuto il secondo incidente, il più grave, anche se per fortuna senza feriti. Un mese fa undella linea 6 - spiega Luca Giordano, dell'esecutivo provinciale Cobas lavoro privato - è finito contro il muro di un palazzo in piazza Oberdan, perché improvvisamente ismesso di funzionare a causa del repentino rilascio dell'aria dai serbatoi e l’autista ha perso il controllo del mezzo”.