Gli antidepressivi possono far ingrassare?

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’aumento di peso è uno degli effetti collaterali più comuni associati all’uso di psicofarmaci. Ad affermarlo sono diversi studi. Uno dei più recenti, pubblicato sulle pagine di Frontiers in Pharmacology, evidenzia come il 60% di chi ne fa uso è soggetto ad aumento di peso. Stress: perché fa? X I meccanismi alla base di questo fenomeno includono l’incremento dell’appetito, la tendenza ad accumulare grasso corporeo, la riduzione del metabolismo o del consumo di energia, la variazione dei livelli di insulina e la composizione del microbiota intestinale.

