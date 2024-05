Giuseppe Maggio | Ultimo Tango scioccò per la sodomia e non per la violenza subita dalla Schneider sul set Ai party dico no - preferisco gli amici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024), uno dei volti più apprezzati del nuovo cinema italiano, è reduce dal Festival di Cannes dove ha presentato con Matt Dillon e Anamaria Vartolomei il film “Maria”, diretto da Jessica Palud che ricostruisce la parabola di Mariadopo “a Parigi”.interpreta proprio il regista premio Oscar, Bernardo Bertolucci. L’attore è ttualmente e impegnato nelle riprese della nuova serie Netflix: “Mrs. Playmen” con Carolina Crescentini e Filippo Nigro, storia dell’iconica rivista erotica nata in Italia negli Anni 60, dove interpreta un fotografo. Abbiamo incontrato in centro a Milano l’attore prima che tornasse sul set Netflix per continuare a girare. “Mi sento in colpa per quello che ho fatto, però lo rifarei”. Così Bertolucci sulla famosa scena violenta di “tanto a Parigi”. Cosa ti ha spinto a interpretarlo? La mia riflessione nascenecessità che avevo di comprendere il personaggio Bertolucci e per comprenderlo ho studiato il suo trascorso, la sua vita, la famiglia e il contesto in cui è nato vissuto e cresciuto.