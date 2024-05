Giulia Tramontano è stata uccisa nel salotto - il video di Impagnatiello che pulisce le scale dopo l' omicidio

Il pavimento della sala dell’appartamento di Senago durante gli accertamenti con il luminol «si è acceso per parecchi minuti» per via di una copiosa presenza di sangue che nemmeno una accurata pulizia è riuscita a cancellare. gazzettadelsud

Cos’è successo a Giulia Tramontano L’avvelenamento, poi le coltellate mortali: così il fidanzato Alessandro Impagnatiello l’ha uccisa - Cos’è successo a giulia tramontano L’avvelenamento, poi le coltellate mortali: così il fidanzato Alessandro Impagnatiello l’ha uccisa - La ricostruzione di cos'è successo a giulia tramontano lo scorso 27 maggio a Senago: l'omicidio seguì mesi di avvelenamento. tag24