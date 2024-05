Girona-Granada - Liga | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 24 maggio 2024)è una partita valida per la trentottesima giornata dellae si gioca venerdì alle 21:00:oni,tv eng. Quella che sta per concludersi è una stagione che resterà per sempre nei ricordi di ogni tifoso del. Per i catalani, che prima di quest’anno non avevano mai frequentato le zone nobili della classifica della, è stata un’annata stratosferica, per certi versi irripetibile (?), che ha visto una squadra il cui obiettivo principale era inizialmente la salvezza chiudere addirittura tra le prime tre, dietro a Real Madrid e Barcellona. I giocatori del– IlVeggente.it (Ansa)Tra gli artefici di questo capolavoro c’è di sicuro il tecnico Michel, ma bisogna ovviamente elogiare anche la società, brava nel puntare su giocatori validi ma forse con poco appeal internazionale – vedi l’attaccante ucraino Artem Dovbyk, a quota 21 gol in campionato – e che con ognità rivenderà a peso d’oro nei prossimi mercati.