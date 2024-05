Giro - impresa d’altri tempi di Vendrame che vince da solo a Sappada

Passo del Brocon, 22 maggio 2024 - La tappa 17 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groden a Passo del Brocon dopo 159 km e, soprattutto, dopo 5 GPM da scalare: sembra il teatro perfetto per l'ennesima impresa di Tadej Pogacar, ma proprio quest'ultimo aveva preannunciato di non essere interessato alla vittoria, preferendo gestire. sport.quotidiano

Sappada, 24 maggio 2024 - La tappa 19 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Mortegliano a Sappada dopo 157 km: è l'occasione buona per i fuggitivi, tra i quali a spuntarla è Andrea Vendrame, che in discesa beffa gli altri attaccanti del mattino, tra i quali figuravano nomi di tutto rispetto come Julian Alaphilippe, Jhonatan Narvaez, Pelayo Sanchez e Georg Steinhauser, finora tutti già a segno in questa Corsa Rosa. sport.quotidiano

Giro d'Italia: tappa friulana occasione per promuovere Fvg in Europa - giro d'Italia: tappa friulana occasione per promuovere Fvg in Europa - l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e alcuni main sponsor del giro d'Italia quali Enel e Trenitalia, oltre a Chimay, marchio di birre belghe che ... ilgazzettino

