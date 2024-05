Giro d’Italia - Vendrame vince la 19esima tappa e Pogacar sempre in rosa

“Sono un po’ matto, mi chiamano Joker, ho attaccato in discesa ed è andata bene, ho tenuto un ritmo regolare e sono arrivato in solitaria all’arrivo”. Andrea Vendrame commenta così la sua vittoria nella 19esima tappa del Giro d’Italia ai microfoni della Rai. sportface

Giro d’Italia 2024 tappa 20: percorso e altimetria - giro d’Italia 2024 tappa 20: percorso e altimetria - Ultima tappa di montagna al giro 2024, si scala due volte il Monte Grappa: vetta a trenta dal traguardo. Ultime battaglie in quota ... msn