CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 16.05 Il passaggio sul primo GPM di giornata: Results of the GPM in Passo Duron: @alafpolak1 (SOQ) Georg Steinhauser (EFE)@NarvaezJho (IGD)#GirodItalia pic. oasport

Arriva una bellissima vittoria azzurra al Giro d’Italia 2024 nella diciannovesima tappa: giornata da fughe, frazione perfetta per Andrea Vendrame, un uomo che spesso e volentieri è perfetto in questo tipo di azioni. Per il veneto della Decathlon AG2R La Mondiale Team arriva il secondo successo di tappa nella Corsa Rosa, a tre anni di distanza dal primo, quando nel 2021 trionfò a Bagno di Romagna. oasport

Giro: gioia Vendrame 'attacco come un pazzo, mi chiamano Joker' - giro: gioia Vendrame 'attacco come un pazzo, mi chiamano Joker' - L'ho segnata fin dall'inizio del giro questa tappa, l'importante era riuscire a essere presenti nella fuga di giornata, poi sono riuscito a gestire gli ultimi chilometri nel modo migliore". ansa

Impresa del veneto Andrea Vendrame. Primo in solitaria al traguardo di Sappada. Pogacar sempre in rosa - Impresa del veneto Andrea Vendrame. Primo in solitaria al traguardo di Sappada. Pogacar sempre in rosa - Il veneto Andrea Vendrame, 29 anni, alfiere del team francese Decathlon AG2R La Mondiale, ha vinto in solitaria la 19esima tappa del giro d’Italia, primo al traguardo di Sappada. Il trevigiano ha comp ... blitzquotidiano

Giro d'Italia, straordinaria impresa di Andrea Vendrame: fuga in discesa e vittoria a Sappada - giro d'Italia, straordinaria impresa di Andrea Vendrame: fuga in discesa e vittoria a Sappada - Andrea Vendrame (Decathlon AG2R) ha vinto la 19/a tappa della 107/a edizione del giro d’Italia, la Mortegliano-Sappada di 157 chilometri dopo una fuga ... gazzettadelsud