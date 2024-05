Giro d’Italia 2024 - Vendrame | Sono un po’ matt - mi chiamano Joker

(Di venerdì 24 maggio 2024) “un po’o, mi, ho attaccato in discesa ed è andata bene, ho tenuto un ritmo regolare earrivato in solitaria all’arrivo”. Andreacommenta così la sua vittoria nella 19esima tappa delai microfoni della Rai. “Le emozionitante, perché siamo vicini a casa mia, quindi ci tenevo a maggior ragione a far bene – le parole del vicentino – Oggi ci tenevo perché ero quasi in casa. Mi ero immaginato la tappa un po’ così, ci ho provato e ho portato a casa la vittoria. L’ho segnata fin dall’inizio delquesta tappa, l’importante era riuscire a essere presenti nella fuga di giornata, poiriuscito a gestire gli ultimi chilometri nel modo migliore”. SportFace. .

Arriva la fuga e arriva la quinta gioia per l’Italia in questo Giro d’Italia 2024: Andrea Vendrame trionfa nella diciannovesima tappa con arrivo a Sappada con un numero straordinario, riuscendo ad anticipare tutti i compagni di avventura con un meraviglioso attacco in discesa e una gestione perfetta dal punto di vista tattico e delle energie del finale di tappa. oasport

Altra giornata molto tranquilla per Tadej Pogacar al Giro d’Italia 2024. La Maglia Rosa ha potuto gestire la situazione nella diciannovesima tappa con arrivo a Sappada: la fuga è andata via nella prima fase di gara e il gruppo non si è dato battaglia, in attesa della frazione di domani che risulterà decisiva ai fini della classifica. oasport

Giro , impresa d'altri tempi di Vendrame che vince da solo a Sappada - Il Giro d'Italia non c'è solo spazio per il cannibale Pogacar ma anche per l'impresa di un ciclista italiano che è riuscito ad essere più forte della sfortuna. Andrea Vendrame trova la forza di attaccare ... ilgiornale

