Giro d’Italia 2024 tappa 20 | percorso e altimetria

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sappada, 24 maggio- Sarà il Monte Grappa a decidere il podio del. La Alpago-Bassano del Grappa sancirà l’ultima battaglia in salita della corsa rosa prima della passerella di Roma, in una classifica dove c’è tanto da decidere per il podio e nulla per la vittoria. Ilè di Tadej Pogacar, mentre alle sue spalle Daniel Martinez, Geraint Thomas, Ben O’Connor e Antonio Tiberi si giocheranno i due posti rimasti disponibili sul podio. La doppia scalata al Monte Grappa stabilirà l’ultimo verdetto, anche se ogni attacco dovrà essere calibrato con una buona tattica di corsa considerando che la seconda vetta del Gpm è situata a trenta chilometri dall’arrivo. Intanto, a Sappada c’è stata la preziosa ed emozionante vittoria del joker Andrea Vendrame che si è imposto in fuga solitaria su Pelayo Sanchez e Georg Steinhauser, con i favoriti Jhonatan Narvaez e Julian Alaphilippe solo quarto e nono.

Giro: gioia Vendrame 'attacco come un pazzo, mi chiamano Joker' - giro: gioia Vendrame 'attacco come un pazzo, mi chiamano Joker' - "Sono un po' matto, mi chiamano Joker, ho attaccato in discesa ed è andata bene, ho tenuto un ritmo regolare e sono arrivato in solitaria all'arrivo": ai microfoni di Rai Sport Andrea Vendrame comment ... ansa

