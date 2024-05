Giro d’Italia 2024 tappa 20 | favoriti e orari tv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sappada, 24 maggio- E’ arrivato il giorno del Monte Grappa, tra l’altro da scalare due volte. Ventesimadelda Alpago a Bassano del Grappa, nel mezzo la doppia scalata del Monte Grappa che deciderà il podio finale, con Tadej Pogacar assoluto dominatore e una furibonda lotta per secondo e terzo posto tra Daniel Martinez, Geraint Thomas, Ben O’Connor e Antonio Tiberi. La situazione in classifica a due tappe dalla fine è chiara e chiusa per quanto riguarda la vittoria (sloveno imbattibile fin dall'inizio), aperta per il podio. Comanda lo sloveno dopo 71h24’03” di gara con 7’42” sul colombiano Martinez, 8’04” sul gallese Thomas, poi O’Connor quarto a 9’47” insidiato da Tiberi quinto a 10’29”. Il ciociaro dovrà stare attento a Thymen Arensman per la maglia bianca visto il sesto posto dell’olandese a 11’10”. Sommario IDove vederla in tv I"E’ lacerchiata di rosso da Tadej Pogacar che vorrà provare a mettere la sua sesta firma alsfruttando anche la grande affluenza di pubblico dalla Slovenia.

Altra giornata molto tranquilla per Tadej Pogacar al Giro d’Italia 2024. La Maglia Rosa ha potuto gestire la situazione nella diciannovesima tappa con arrivo a Sappada: la fuga è andata via nella prima fase di gara e il gruppo non si è dato battaglia, in attesa della frazione di domani che risulterà decisiva ai fini della classifica. oasport

