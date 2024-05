Giro d' Italia 2024 - tappa 19 | impresa di Vendrame Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sappada, 24 maggio- La19 deld'porta la carovana da Mortegliano a Sappada dopo 157 km: è l'occasione buona per i fuggitivi, tra i quali a spuntarla è Andrea, che in discesa beffa gli altri attaccanti del mattino, tra i quali figuravano nomi di tutto rispetto come Julian Alaphilippe, Jhonatan Narvaez, Pelayo Sanchez e Georg Steinhauser, finora tutti già a segno in questa Corsa Rosa. Poi c'è chi come Vendramix, per gli amici Joker, non vince dal 2021, l'anno magico dopo che il 2016 era stato quello nero a causa di un gravissimo incidente in allenamento che l'ha parzialmente sfigurato, in cui aveva trionfato anche ald'per un'attesa lunga e interrotta quasi sulle strade di casa. L'altra corsa nella corsa vede i migliori dellaprendersela comoda, arrivando a Sappada con oltre 16' di ritardo. Eppure, un brivido c'è e lo regala una scivolata molto ingenua di Geraint Thomas, con Tadej Pogacar che sale in cattedra per fermare il gruppo e aspettare il rivale, trasformando gli ultimi chilometri di gara in una vera e propria passerella al risparmio in attesa dei botti di domani.