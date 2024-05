Giro d’Italia 2024 - Tadej Pogacar | Domani sarà un grande spettacolo sul Monte Grappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Altra giornata molto tranquilla peral. La Maglia Rosa ha potuto gestire la situazione nella diciannovesima tappa con arrivo a Sappada: la fuga è andata via nella prima fase di gara e il gruppo non si è dato battaglia, in attesa della frazione diche risulterà decisiva ai fini della classifica. Da sottolineare anche il Fair Play del corridore della UAE Emirates che, una volta visto che è caduto Geraint Thomas, ha praticamente frenato il gruppo dei migliori per attenderlo. Le parole dello sloveno sulla tappa odierna: “Oggi tutti pensavano alla tappa ditranne i ragazzi che volevano andare in fuga. La partenza è stata velocissima e poi abbiamo controllato fino alla fine. La Movistar ha cercato di fare qualcosa. Purtroppo Thomas è caduto, è scivolato in cima al GPM e a quel punto non aveva nessun senso continuare l’azione, nessuno vuole guadagnare secondi in questo modo”.