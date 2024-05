Giro d’Italia 2024 - classifiche generali aggiornate dopo diciannovesima tappa | Pogacar sempre in rosa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Magia di Andrea Vendrame nelladel. Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale si prende con forza e astuzia la Mortegliano-Sappada. L'azzurro, sembrato inferiore ai favoriti di giornata Alaphilippe e Narvaez, riesce ad allungare sul gruppo di testa ai -30 km strappando in pianura. Il vantaggio sale intorno al minuto fino all'imbocco della salita di Cima Sappada, dove era atteso il rientro del gruppo composto da Alaphilippe, Narvaez, Steinhauser e Sanchez. Gli inseguitori non riescono a fare gioco di squadra, mentre Vendrame allunga sugli avversari nell'ascesa di Cima Sappada e mette il suo primo sigillo sulla Corsa, a tre anni di distanza dalla prima volta (2021 a Bagno di Romagna). Ecco le. Steinhauser si prende il secondo posto nella maglia azzurra., CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Tadej(UAE Emirates) in 71h24'03" Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers) +7'42" Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) +8'04" Ben O'Connor (Decathlon AG2R) +9'47" Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +10'29" Thymen Arensman (Team Ineos Grenadiers) +11'10" Romain Bardet (Team DSM-Firmenich Postnl) +12'42" Einer Rubio (Movistar Team) + 13'33" Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +13'52" Jan Hirt (Soudal Quick Step) +14'44" CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO Jonathan Milan (Lidl-Trek) 327 punti Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) 200 Tim Merlier (Soudal – QuickStep) 143 CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA Tadej(UAE Emirates) 230 punti Georg Steinhauser (EF Education – Easypost) 153 Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF – Faizané) 148 CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) 71h34'59" Thymen Arsensman (Team Ineos Grenadiers) +0'41" Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +3'23"