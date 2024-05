Giro d’Italia 2024 - Andrea Vendrame conquista la tappa Mortegliano-Sappada

(Di venerdì 24 maggio 2024)vince in solitaria la 19/adel, ladi 157 km. Il corridore veneto della AG2R La Mondiale si impone con poco più di un minuto di vantaggio sullo spagnolo Pelayo Sanchez (Movistar) e sul tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). E’ il quinto successo di un italiano in questa edizione della corsa rosa, dopo le tre vittorie di Jonathan Milan e quella di Filippo Ganna. Lo sloveno Tadej Pogacar, giunto nel gruppo a più di un quarto d’ora di ritardo, conserva senza problemi la maglia rosa di leader della classifica generale con 7’42?sul colombiano Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe). Domani ventesima e penultima frazione, con partenza da Alpago e arrivo a Bassano del Grappa dopo 184 km. (Fonte Adnkronos) Foto Fotogramma Raiplay – Raidue ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

