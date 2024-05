Giro d’Italia - 19esima tappa | Vendram - stupendo cuor di leone azzurro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Andreae (Decathlon AG2R La Mondiale) ha vinto, con una splendida azione solitaria, la diciannovesima frazione del 107°, disputatasi interamente in terra carnica lungo i 157 chilometri da Mortegliano a Sappada. A tre anni di distanza dalla vittoria di Bagno di Romagna, il corridore di Conegliano ha conquistato il suo secondo successo nella corsa rosa davanti a due precedenti vincitori di. Alla piazza d’onore, infatti, staccato di 54?, è giunto lo spagnolo Pelayo Sanchez (Team Movistar), che aveva primeggiato a Rapolano Terme, con il dominatore del Passo Brocon 48 ore fa, Georg Steinhauser (EF Education Easy Post), terzo a 1’07”. In una giornata di relax, seppur bagnato, del gruppo, giunto a poco meno di 16 minuti dal vincitore, la classifica generale è rimasta immutata. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) comanda con un vantaggio di 7’42” sul colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe) con il gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), terzo a 8’04.

La frazione Mortegliano-Sappada, di 157 km, è stata la diciannovesima del Giro d’Italia 2024 di ciclismo su strada: si è trattato di una frazione in cui uno dei fuggitivi di giornata, l’azzurro Andrea Vendrame, ha centrato la vittoria in solitaria, e dunque sono rimasti invariati i leader delle quattro principali graduatorie individuali. oasport

Sappada, 24 maggio 2024 - E’ arrivato il giorno del Monte Grappa, tra l’altro da scalare due volte. Ventesima tappa del Giro d’Italia 2024 da Alpago a Bassano del Grappa, nel mezzo la doppia scalata del Monte Grappa che deciderà il podio finale, con Tadej Pogacar assoluto dominatore e una furibonda lotta per secondo e terzo posto tra Daniel Martinez, Geraint Thomas, Ben O’Connor e Antonio Tiberi. sport.quotidiano

(Adnkronos) – Andrea Vendrame vince in solitaria la 19/a tappa del Giro d'Italia, la Mortegliano-Sappada di 157 km. Il corridore veneto della AG2R La Mondiale si impone con poco più di un minuto di vantaggio sullo spagnolo Pelayo Sanchez (Movistar) e sul tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). webmagazine24

Vendrame vince per distacco la 19tappa del Giro - SAPPADA - E' il capolavoro di Andrea Vendrame. La diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2024, la Mortegliano - Sappada di 157 chilometri, parla italiano: decisivo l'attacco in discesa del corridore veneto della Decathlon AG2R La Mondiale Team per anticipare i compagni di ... valledaostaglocal

Giro d'Italia, Vendrame vince la 19esima tappa e Pogacar sempre in rosa - Andrea Vendrame vince in solitaria la 19/a tappa del Giro d'Italia, la Mortegliano - Sappada di 157 km. Il corridore veneto della AG2R La Mondiale si impone con poco più di un minuto di vantaggio sullo spagnolo Pelayo Sanchez (Movistar) e sul tedesco ... valledaostaglocal