Giovanni Allevi - concerto ad Ascoli | come cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 -insabato 25 maggio in piazza del Popolo ad: emessa un'ordinanza per la regolamentazione della circolazione. Il pianista e compositore torna a suonare nella sua città: sarà la prima esibizione nella sua città natale da quando ha annunciato la sua malattia (combatte dal 2022 la sua battaglia contro il mieloma multiplo). Un evento atteso per la magia della musica e le emozioni che il maestro riesce a tramettere al suo pubblico.torna a suonare nella sua città: il maestro suonerà sabato 25 maggio in piazza del Popolo adIlsi terrà nella splendida piazza del Popolo. Il salotto cittadino verrà chiuso consentendo dalle 18 alle 20 di sabato l’accesso agli esercizi commerciali posti sul lato sud della Piazza, creando un corridoio con transenne, da smantellare prima dell’inizio dello spettacolo.