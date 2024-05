Giornata mondiale dei bambini - Padre Enzo Fortunato | Prendersene cura esperienza più bella possibile

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inviato una lettera di benvenuto a tutti i bambini e le bambine che parteciperanno alla “Giornata Mondiale dei Bambini” programmata per sabato 25 allo Stadio Olimpico e per domenica 26 maggio in piazza San Pietro. italiasera

Roma è pronta per la sua prima Giornata Mondiale dei Bambini voluta da Papa Francesco. Il titolo di questo evento è “Ecco, io faccio nuove tutte le cose“. Due giorni in cui bambini e ragazzi di tutto il mondo si uniranno in preghiera e non solo.

