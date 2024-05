Giordano difende Di Lorenzo | Ha ragione ad andarsene Ha ricevuto gravi offese

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il giornalista Antonioappoggia la possibile scelta di Giovanni Didi lasciare il Napoli, stufo dellee volgarità ricevute dopo la deludente stagione. Dopo una stagione deludente e l’addio alla Champions, l’ambiente attorno al Napoli si è fatto sempre più infuocato. A farne le spese anche il capitano Giovanni Di, finito nel mirino di alcuni tifosi e giornalisti. Una situazione che secondo il giornalista Antoniogiustificherebbe la volontà del terzino di chiedere la cessione. “Ci sta che Dipossa aver avuto la tentazione di dire ‘ora basta, si è chiuso il mio ciclo e me ne vado’. Faccio fatica a non stare dalla sua parte” ha esorditoai microfoni di Radio Marte,ndo il capitano azzurro. Il riferimento è alle numerose critiche piovute sul difensore, spesso eccedenti il limite del rispetto: “Se leggi certi social trovi lepiù irripetibili nei confronti di chiunque.

Giordano: "Di Lorenzo ha ragione ad andarsene, ho letto alcune volgarità inaudite" - giordano: "Di lorenzo ha ragione ad andarsene, ho letto alcune volgarità inaudite" - Antonio giordano, giornalista, ha parlato di Giovanni Di lorenzo nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Marte. areanapoli

Da Milano confermano: Di Lorenzo andrà via, club italiani e stranieri lo stanno monitorando - Da Milano confermano: Di lorenzo andrà via, club italiani e stranieri lo stanno monitorando - E' la notizia del giorno: Giovanni Di lorenzo ha chiesto ufficialmente la cessione al Napoli. L'indiscrezione è piovuta in mattinata ... tuttonapoli

Giordano su Di Lorenzo: "Dopo esser stato sballottato ci sta che voglia andar via" - giordano su Di lorenzo: "Dopo esser stato sballottato ci sta che voglia andar via" - L'ha detto il giornalista Antonio giordano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. tuttonapoli