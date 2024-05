Giochi per famiglie e bimbi | ecco tutte le attività gratuite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Proseguono lepere adulti organizzate dall’Hub di Novate in via Roma. Per lecon bambini fino ai 3 anni sono disponibili due laboratori tematici sabato 25 maggio e sabato 1 giugno dalle 10 per passare insieme mattine creative. Ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 si accolgono i bambini fino ai 3 anni e le loroper un momento condiviso di socializzazione, riflessioni e gioco. Per sabato 25 è stata organizzata una gita in Valmadrera, L, dedicata allepresso la località di San Tomaso. Su appuntamento prosegue lo sportello cinofilo, il servizio di consulenza per i proprietari di cani. All’Hub sono disponibili alcuni sportelli di informazione dedicati ai cittadini over 60, grazie al progetto "Ccc per una comunità di cooperazione e condivisione" finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano e gestito da Koinè cooperativa sociale: sportello informativo per l’orientamento ai servizi del territorio, sportello Spid per aiutare a fare richiesta e supportare nell’utilizzo, oltre allo sportello digitale.