Ginnastica ritmica - Sofia Raffaeli detta legge agli Europei | prima in qualifica! Varfolomeev in difficoltà

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha chiuso al comando lezioni degli2024 di. La fuoriclasse marchigiana si è resa protagonista di un superlativo turno preliminare a Budapest (Ungheria) e svetta in testa alla classifica generale con il punteggio complessivo di 104.350: dopo le due prove brillanti offerte nella giornata di ieri (35.600 al cerchio e 34.950 alla palla), la vice campionessa del mondo hatoanche nella seconda metà di gara e ha saputo mettere in fila tutte le avversarie. Prova di assoluta caratura tecnica da parte della 20enne, che ha saputo domare il sempre ostico nastro (33.800, 17.1 il D Score e 8.250 di esecuzione, miglior punteggio di giornata) e poi alle clavette ha marcato un valido 33.200 (16.5 come nota di partenza e 8.250 di pannello E, sesto riscontro del venerdì). Ricordiamo che per l’ammissione alla finale del concorso generale individuale, in programma domani, vengono considerati soltanto i migliori tre punteggi.