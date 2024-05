Ginnastica ritmica - Europei Budapest 2024 | Sofia Raffaeli in finale All-Around con il miglior punteggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024)incanta la Papp Laszlo Sportarena di, dove è in corso il 40° Campionato Europeo senior di. Al termine delle qualificazioni individuali la vice campionessa del mondo in carica ha ottenuto ilAll-con un superlativo 104.350, riuscendo a precedere l’israeliana Daniela Munits e la bulgara Stiliana Nikolova in vista della finalissima in programma domani. Più nelle retrovie due delle favorite all’oro: Daria Atamanov è sesta con uno score di 100.950 e subito dopo di lei troviamo la tedesca Darja Vafolomeev con 100.800. La fuoriclasse di Chiaravalle ha inoltre centrato l’accesso a tutte le finali di specialità accedendo con il primoa palla e nastro, il quarto al cerchio e il sesto alle clavette. Buone sensazioni anche per Milena Baldassarri, che si è qualificata per ladel concorso generale grazie alla 14esima posizione con il suo 97.