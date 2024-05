Ginnastica ritmica - Europei 2024 | le qualificate alle finali Sofia Raffaeli firma il pokerissim - c’è Baldassarri

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si è delineato il quadro delledeglidi. Le migliori otto atlete sui singoli attrezzi si sono meritate l’accessodi specialità previste domenica, le migliori ventiquattro hanno staccato il biglietto per la finale del concorso generale individuale in programma sabato.è in testa nell’all-around e andrà a caccia del colpaccio. La fuoriclasse marchigiana si è qualificata a tutte ledi specialità, Milenatornerà in pedana per il giro completo e per le clavette.CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE 1.(Italia) 104.350 2. Daniela Munits (Israele) 102.350 3. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 101.950 4. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 101.400 5. Boryana Kaleyn (Bulgaria) 101.200 6. Daria Atamanov (Israele) 100.950 7. Darja Varfolomeev (Germania) 100.

E’ stata una mattinata piena di medaglie per l’Italia alle finali di specialità femminili juniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica. In quella che è l’ultima giornata della rassegna continentale, i giovani talenti hanno regalato spettacolo alla Fiera di Rimini, contendendosi le ultime medaglie nelle final eight per attrezzo. sportface

Festa grande per la Polisportiva Cava Ginnastica, in occasione della rassegna nazionale di coreografia Uisp, organizzato ormai da 34 edizioni, sin dal 1994. Il Villa Romiti ha accolto diverse squadre provenienti da tutta la Regione, divise nelle categorie Under 14 e Over 14. sport.quotidiano

Ginnastica ritmica, Europei Budapest 2024: Sofia Raffaeli in finale All-Around con il miglior punteggio - ginnastica ritmica, Europei Budapest 2024: Sofia Raffaeli in finale All-Around con il miglior punteggio - Sofia Raffaeli incanta la Papp Laszlo Sportarena di Budapest, dove è in corso il 40° Campionato Europeo senior di ginnastica ritmica. sportface

Ginnastica artistica: a Firenze le Final Six di Serie A1 - ginnastica artistica: a Firenze le Final Six di Serie A1 - Il Palazzo Wanny in via del Cavallaccio, a Firenze, sarà teatro delle Final Six di ginnastica Artistica maschile e femminile, atto finale del Campionato Nazionale di Serie A1 dei grandi attrezzi. L’or ... sportface

Ginnastica, Maria Lourdes Buonocore conquista il titolo nazionale allieve - ginnastica, Maria Lourdes Buonocore conquista il titolo nazionale allieve - Maria Lourdes Buonocore sale sul gradino più alto del podio nei Campionati Nazionali Allievi Gold della Federazione ginnastica d’Italia. 2anews