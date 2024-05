Ginnastica - Maria Lourdes Buonocore conquista il titolo nazionale allieve

Ginnastica, New Eclipse in festa: Buonocore Campionessa italiana allieve - ginnastica, New Eclipse in festa: Buonocore Campionessa italiana allieve - Napoli, 22 Maggio – Maria lourdes Buonocore, della società New Eclipse Napoli, si è laureata Campionessa Italiana di ginnastica Artistica femminile Allieve 1. Così, dopo Gabriel Russo del C.G.A. sciscianonotizie

Ginnastica: Maria Lourdes Buonocore Campionessa Italiana allieve 1 - ginnastica: Maria lourdes Buonocore Campionessa Italiana allieve 1 - Maria lourdes Buonocore, della società New Eclipse Napoli, si è laureata Campionessa Italiana di ginnastica Artistica femminile Allieve 1. Così, dopo Gabriel Russo del C.G.A. Stabia di Angelo Radmilov ... napolimagazine

Saviano, festa dello sport con Bruno Giordano e Pino Maddaloni - Saviano, festa dello sport con Bruno Giordano e Pino Maddaloni - “Settimana dello Sport: domani, venerdì 24 maggio, convegno su lo sport per il sociale con Bruno Giordano, don Patrizio Coppola - padre Joystick - e il presidente dell’Ussi Gianfranco Coppola. Sabato ... reportweb.tv