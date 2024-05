Giletti e Chiambretti confermati in Rai | contratto e i nuovi programmi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo una stagione decisamente deludente su più fronti, caratterizzata da censure, flop di moltie polemiche, la Rai si prepara per settembre 2024 con nuove sfide e un parterre di conduttori di grande esperienza pronti a intrattenere e appassionare il pubblico da casa. La strategia sembra essere chiara: puntare sulle certezze rappresentate da volti noti e amati dal pubblico, come Massimo, Piero, Stefano De Martino e Carlo Conti, mentre si lavora per introdurre nuove proposte e contenuti innovativi. Tra le novità, spiccano i rientri di Massimoe Piero, che sono stati ricon contratti biennali, segnando così una permanenza prolungata nella loro dimora televisiva. L'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha annunciato tramite Instagram: "Firmati contratti biennali per Massimoe Piero", accompagnato da un caloroso "Bentornati e buon vento".

News Tv. Secondo una recente indiscrezione, questa edizione di Domenica In potrebbe essere l’ultima per Mara Venier. La conduttrice da anni dice che vorrebbe lasciare il programma al quale però è troppo affezionata. Ma questa volta non si tratterebbe di una decisione di Mara, ma di una scelta di Viale Mazzini. tvzap

Dopo sette anni e dopo l'apparizione di fine febbraio scorso alla guida di La Tv fa 70, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Oggi, lunedì 25 marzo 2024, la firma del contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali. tvpertutti

Massimo Giletti e Piero Chiambretti per due anni in Rai: firmato il contratto - Massimo giletti e Piero Chiambretti per due anni in Rai: firmato il contratto - L'AD Roberto Sergio ha annunciato di aver messo sotto contratto i conduttori per due anni La Rai, dopo che in questo ultimo anno ha perso prima Fabio ... lanostratv

Massimo Giletti e Piero Chiambretti firmano contratto biennale in Rai, l’annuncio dell’ad Sergio - Massimo giletti e Piero Chiambretti firmano contratto biennale in Rai, l’annuncio dell’ad Sergio - Massimo giletti e Piero Chiambretti confermati per due anni in Rai. È l’annuncio dell’amministratore delegato Roberto Sergio che, quindi, riprende nel parterre due nomi che proprio di recente hanno ... fanpage

Massimo Giletti e Piero Chiambretti, arriva il doppio annuncio della Rai - Massimo giletti e Piero Chiambretti, arriva il doppio annuncio della Rai - Massimo giletti e Piero Chiambretti in questo 2024 erano già tornati a condurre programmi sulle reti Rai. L'ex La7 aveva guidato la prima serata de 'La TV fa 70', serata-evento dedicata ai 70 anni ... affaritaliani