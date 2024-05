Gilardino si conferma - Thiago Motta spicca il volo | chiusa la super stagione di 2 ottimi allenatori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si chiude di venerdì sera la Serie A 2023-2024 di Genoa e Bologna. La partita non ha più niente da dire al campionato, le due squadre hanno già ‘detto abbastanza’ nei mesi scorsi. Due squadre con un percorso abbastanza simile, come i colori che le contraddistinguono, guidate da duepromossi a pieni voti. Il Genoa di Albertosiuna realtà solida che non ha sofferto minimamente l’impatto con il salto di categoria. ‘Gila’ ha posato il violino che suonava in campo dopo i gol, oggi è un tecnico giovane e di prospettiva che ha già affrontato le difficoltà della Serie B riportando il ‘Grifone’ in massima serie con 49 punti realizzati, 45 gol fatti e 45 subiti. Il Genoa è una squadra compatta, rognosa e con alcuni giocatori di talento (Gudmundsson su tutti) in grado di fare la differenza portando la squadra all’11° posto. Malinovsky e Vitinha, due calciatori nelle rotazioni dei liguri, hanno fatto la differenza nel 2-0 del Marassi di questa sera.