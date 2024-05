Gigi D’Alessio - esce l’album ‘FRA’ | Questi frammenti di vita come sorpresa ai miei fan

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 24 maggio 2024) Anticipato dal singolo Nu dispietto, è disponibile dal 24 maggio il nuovo album di(GGD Edizioni Srl/Sony Music),, tra brani inediti, hit e ben sette collaborazioni. Il progetto, racconta il cantautore, “nasce da una canzone che ho scritto per il mio ultimo figlio, Francesco. E, da lì, in maniera naturale, si sono aggiunti altri fra (fratelli)si dice a Napoli e Roma. Quelli che a Milano si chiamano bro. Quindiè Francesco ma sono anche i fra che stanno nel disco e fra un disco e l’altro”. Ma c’è anche un altro significato che l’artista ha voluto aggiungere. “Guardando la copertina, ci sono tante piccole polaroid che significanodi”, prosegue. “Questo era un disco che ho voluto fare, è il primo tempo con cui volevo dare al mio pubblico qualcosa in più e di nuovo. Abbiamo registrato tra una puntata di The Voice e l’altro, a Milano, Roma, Caserta e Napoli.