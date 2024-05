Gigi D’Agostino torna in tv dopo la malattia La drammatica confessione a Verissimo | Questa non è vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024)to recentemente sulle scene musicali,un emozionante partecipazione a Sanremo, e presto farà anche dei concerti dal vivo. Sabato 25 maggio sarà ospite a, dove parlerà per la prima volta del difficile periodo vissuto a causa di un grave problema di salute che lo ha costretto a stare lontano dalle scene dal 2021. Riguardo aesperienza, ha condiviso: “Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: ma non è”.Leggi anche: Kate costretta ad assentarsi “fino all’ autunno”. La Royal Family pensa a Beatrice: ecco chi è Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se prova ancora paura nonostante abbia superato il periodo più difficile,ha risposto: “Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo”.