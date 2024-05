Gigi d’Agostino rompe il silenzio | Sto meglio - ma la paura non passa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dal 2021 è alla prese con problemi di salute A febbraio di quest’anno, Amadeus è riuscito a riportare “live” purea Sanremo. È riuscito a far ritornare sul palco il celebre DJ che dal 2021 affronta gravi problemi di salute. Subito dopo l’esibizione aveva scritto: “Grazie Amadeus…Grazie al pubblico del teatro Ariston… ai danzatori navigatori sulla nave di Costa Crociere… ai telespettatori… alla mia dolce Casa Dag…Grazie a tutti per i tanti tantissimi messaggi che ho ricevuto, per i bellissimi pensieri che mi avete scritto”. Leggi anche: Verissimo, gli ospiti di sabato 25 e domenica 26 maggio 2024, sabato, si racconta così per la prima volta a Verissimo. “Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: non è vita”. E poi: “Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani.