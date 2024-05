Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inviato una lettera di benvenuto a tutti i bambini e le bambine che parteciperanno alla “Giornata Mondiale dei Bambini” programmata per sabato 25 allo Stadio Olimpico e per domenica 26 maggio in piazza San Pietro. italiasera

Giappone, 3 bambini e la loro madre uccisi in casa a Tokyo - Giappone, 3 bambini e la loro madre uccisi in casa a Tokyo - Tre bambini e la loro madre sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da taglio ieri nella loro casa di Tokyo. Lo riporta l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, aggiungendo che la polizia sta ... ansa

Gorla Minore scende in campo. Ecco la squadra di LookAut per i bambini con autismo - Gorla Minore scende in campo. Ecco la squadra di LookAut per i bambini con autismo - Per le promotrici "vuole essere un’opportunità concreta per i bambini con autismo di sperimentare i valori dello sport di squadra, creando un ambiente inclusivo e divertente dove i bambini possano ... ilgiorno

Ic Bracciano, alunni in piazza per “La Giornata della legalità” - Ic Bracciano, alunni in piazza per “La Giornata della legalità” - Bracciano oggi ha gridato il suo “No alla Mafia e Viva la Libertà” e lo ha fatto con il chiasso vivo e bello delle voci dei tanti ragazzi che hanno inondato il centro cittadino con il bianco delle lor ... lagone