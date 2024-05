Giannini leader della sinistra Bocchino lo attacca e lui impazzisce | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) "La Meloni parla di Europa solo quando va a Madrid in collegamento, in Italia nessuno lo sa. Tu lo sai?". Massimo, editorialista di punta di Repubblica, punta il dito in studio a Otto e mezzo, su La7, e Italo, direttore editoriale del Secolo d'Italia ed ex parlamentare di An, Pdl e Fli, risponde per le rime. "Sì sì, appena Lilli Gruber mi dà la parola". E poi via alla replica: "Allora,daqual è fa il comizio elettorale". L'ex direttoreStampa si scalda: "E' un dato di fatto... No, non mi devi dire che è un comizio". "fa il giornalista da sempre", lo difende la Gruber. "fa una supplenza intelligente alle carenze politiche- proseguesul filo dell'ironia - e fa un comizio sull'unico punto del programma elettorale, l'antifascismo". "Giorgia Meloni, caro, rappresenta e rappresenterà un modello delle destre europee perché sta costruendo in Italia una destra di governo che non viene meno ai valoridestra ma che è perfettamente aderente e rispettosa ai principi democratici e costituzionali.