Ghali e il tumore della mamma | Ero bambino - poi è tornato durante il Covid Ma ne siamo usciti alla grande

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano, 24 maggio 2024 – “Tutto bene,è qui con noi”. Sono queste le parole di, il cantante nato a Milano ma di origini tunisine, una volta salito sul palco del Teatro Manzoni di Milano. In platea ci sono le donne, pazienti ed ex pazienti, dell'Istituto europeo di oncologia, riunite per il consueto meeting voluto per la prima volta dall'oncologo Umberto Veronesi e ormai tradizione consolidata che va avanti anche dopo la sua scomparsa, seppur con un nome nuovo: non più 'Ieo per le donne', ma 'Ieo con le donne'. Il rapper vuole esorcizzare “l'emozione”, spiega, dichiarando subito i suoi sentimenti. Timidamente, quando raccontamalattia affrontataAmel - unal seno - all'inizio ne parla come di “quella cosa che è successa”. “Pensavo di prepararmi un discorsetto, ma per certe cose non ci si può preparare”, ha sorriso. È una storia "partita tanti anni fa – dice - e negli anni ho notato anche la differenza su come viene affrontata ormai.