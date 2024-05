George Lucas sulla critica che i film di Star Wars siano con soli uomini bianchi | La maggior parte sono alieni!

(Di venerdì 24 maggio 2024) Come riportato da Variety,ha parlato apertamente delle critiche rivolte aidi “” durante una conversazione tenutasi al Festival di Cannes, dove gli è stata consegnata la Palma d’oro onoraria. Parlando del successo del franchise,ha infatti riflettuto su alcuni dei commenti negativi che ha ricevuto nel corso degli anni. “Dicevano: ‘tutti’”, ha detto il regista parlando diva i. “Ladelle persone! L’idea è che si dovrebbero accettare le persone per quello che, chegrandi e pelose o cheverdi o altro. L’idea è che tutte le personeuguali”.ha poi affermato che gli unici esseri dell’universo di “” ad essere discriminatii robot. “Era un modo per dire che la gente discrimina sempre qualcosa e prima o poi succederà anche con i robot”, ha detto. “Voglio dire, in realtà stiamo già iniziando con l’IA, dicendo: ‘Beh, non possiamo fidarci di quei robot’”.

