George Lucas | Il fatto che le persone guadagnino soldi nel settore cinematografico è un mito

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 24 maggio 2024) Al Festival di Cannesha ripercorso la sua carriera, ricordando le critiche rivolte ai film di Star Wars e la necessità di stringere un accordo con Fox molto specifico., la cui carriera verrà celebrata a Cannes 2024 con la Palma d'oro, ha ricordato l'inizio del suo lavoro come regista e produttore spiegando come gli eventuali guadagni non fosse qualcosa a cui pensava. Il regista ha inoltre ricordato come nel 1971 fosse arrivato a Cannes, dove doveva essere proiettato il suo film L'uomo che fuggì dal futuro, insieme al suo co-sceneggiatore Walter Murch dovendo pagare di tasca propria la trasferta. La prima esperienza a Cannes del regista Warner Bros, secondo quanto ha svelato, non voleva infatti pagare il viaggio per farli andare in Francia e non ….